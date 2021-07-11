ВМС Японии и Великобритании проведут совместные маневры в Аденском заливе

Токио, 11 июля. Военно-морские силы Великобритании и Японии проведут совместные учения в Аденском заливе при участии британского авианосца Queen Elizabeth.

Известно, что в рамках маневров военнослужащие отработают совместное противодействие пиратам. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси.

По словам министра, целью учений является демонстрация готовности совместно противостоять пиратству и обеспечивать безопасность кораблей на море. В японском минобороны пока не уточняют дату проведения данного мероприятия.

Ранее конструкторы британской компании MBDA приступили к разработке «умных» ракет, способных взаимодействовать друг с другом. По данным оборонного ведомства страны, боеприпасы разрабатываются в рамках программы Cooperative Strike Weapons Technology Demonstrator, на которую власти выделили 3,5 миллиона фунтов стерлингов.