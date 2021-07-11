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Дальний Восток экономически разделили на четыре региона
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Дальний Восток экономически разделили на четыре региона
Экономика
Дальний Восток экономически разделили на четыре региона
pixabay.com  /  DVFU

Владивосток, 11 июля. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков разделил ДФО по экономическому признаку.

Дальневосточный федеральный округ поделили на четыре части, руководствуясь экономическими принципами. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее деление взяли на вооружение в Министерстве России по развитию Дальнего Востока и Арктики. В основе членения — особенности территорий и подходы к их экономическому развитию.

Отмечается, что зоны отличаются экономическим планированием, характером инвестпроектов, а также стратегией по привлечению денежных средств. Чекунков выделил Забайкальскую, Приграничную, Островную и Северную провинции. Главные характерные черты Забайкальского региона — небольшая населенность и сосредоточенность людей в селах. Провинция обладает потенциалом к развитию недр, в нее входят Бурятия и Забайкальский край.

Еврейская автономная область, Амурская область, Хабаровский край и Приморье вошли в Приграничную провинцию, экономика которой тесно связана с Китаем, Японией и Кореей. Островная территория включила Сахалин и Камчатку с потенциалом на развитие туризма, а Северная провинция — это Якутия, Магадан и Чукотка.

Алексей Чекунков ранее прокомментировал ситуацию в регионе с нехваткой красной икры. Он подчеркнул, что высокий ценник на продукцию должен скорректироваться осенью.

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