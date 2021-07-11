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Разведчики Севастопольской бригады ЗВО провели марш-бросок в Ленинградской области

  /   Обновлено: 11 июля 2021 16:17
Армия
Разведчики Севастопольской бригады ЗВО провели марш-бросок в Ленинградской области
Prt Scr youtube.com  /  Baikal Daily

Санкт-Петербург, 11 июля. Военнослужащие Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения на территории Ленинградской области.

Перед бойцами разведывательной роты стояла задача совершить марш-бросок на расстояние в 15 километров по пересеченной местности. Ориентироваться военнослужащие должны были по данным аппаратуры спутниковой навигации «Орион».

Стоит отметить, что маневры проходили в условиях аномальной жары, однако разведчики успешно преодолели необходимый маршрут в районе условного РХБ заражения. Помимо этого, они провели наземную и воздушную разведку, «уничтожили» диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Ранее сообщалось, что разведчики 150-й мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа провели специальную учебную операцию в Ростовской области.

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учения зво разведка
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