Разведчики Севастопольской бригады ЗВО провели марш-бросок в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 11 июля. Военнослужащие Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения на территории Ленинградской области.

Перед бойцами разведывательной роты стояла задача совершить марш-бросок на расстояние в 15 километров по пересеченной местности. Ориентироваться военнослужащие должны были по данным аппаратуры спутниковой навигации «Орион».

Стоит отметить, что маневры проходили в условиях аномальной жары, однако разведчики успешно преодолели необходимый маршрут в районе условного РХБ заражения. Помимо этого, они провели наземную и воздушную разведку, «уничтожили» диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Ранее сообщалось, что разведчики 150-й мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа провели специальную учебную операцию в Ростовской области.