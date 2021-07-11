Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 16:28
16:27
Общество
Иммунолог объяснил ажиотаж вокруг «КовиВака» при отсутствии данных об эффективности
16:26
Спорт
Эпическая битва: Канделаки прокомментировала предстоящий матч Италия — Англия
16:23
Армия
Военные инженеры имитировали разрушение моста на учениях под Калининградом
16:23
Общество
Диетологи объяснили необходимость белка для борьбы с коронавирусом
16:20
Армия
Российский корвет «Орехово-Зуево» вернулся из Средиземного моря в рамках ротации
16:20
Армия
Подразделения ВВО примут участие в российско-монгольских маневрах «Сэлэнгэ-2021»
16:19
Армия
ВМС Японии и Великобритании проведут совместные маневры в Аденском заливе
16:15
Общество
Уникальную технологию протезирования для животных реализовали в Новосибирске
16:14
Происшествия
Фура раздавила водителя иномарки в Ленобласти
16:13
Экономика
Дальний Восток экономически разделили на четыре региона
Все новости

В Болгарии стартовали учения НАТО Breeze-2021

  /   Обновлено: 11 июля 2021 16:10
Армия
В Болгарии стартовали учения НАТО Breeze-2021
facebook.com  /  USS Carney

София, 11 июля. Учения болгарских военно-морских сил с привлечением подразделений из других государств НАТО и партнеров Альянса стартовали 11 июля.

Более 30 кораблей и катеров, восемь вертолетов и три самолета будут задействованы в маневрах Breeze-2021 в акватории Черного моря и на болгарской территории, сообщила пресс-служба Министерства обороны Болгарии. К учебным мероприятиям привлечено около двух тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Турции, Грузии, Украины и других стран.

«25-е учения «Бриз» продолжают традиции отработки межведомственного сотрудничества в многонациональной среде с активным участием местных органов власти и гражданских организаций», — сказано в релизе болгарского военного ведомства.

Основной целью нынешних учений названо улучшение совместимости и взаимодействия между ВМС всех стран-участниц. Ранее сообщалось о провокационном характере маневров Альянса Sea Breeze-2021, которые проходили в непосредственной близости от российских границ и могли иметь негативные последствия для региональной стабильности.

Вернуться назад

нато маневры breeze-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru