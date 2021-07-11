В Болгарии стартовали учения НАТО Breeze-2021

София, 11 июля. Учения болгарских военно-морских сил с привлечением подразделений из других государств НАТО и партнеров Альянса стартовали 11 июля.

Более 30 кораблей и катеров, восемь вертолетов и три самолета будут задействованы в маневрах Breeze-2021 в акватории Черного моря и на болгарской территории, сообщила пресс-служба Министерства обороны Болгарии. К учебным мероприятиям привлечено около двух тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Турции, Грузии, Украины и других стран.

«25-е учения «Бриз» продолжают традиции отработки межведомственного сотрудничества в многонациональной среде с активным участием местных органов власти и гражданских организаций», — сказано в релизе болгарского военного ведомства.

Основной целью нынешних учений названо улучшение совместимости и взаимодействия между ВМС всех стран-участниц. Ранее сообщалось о провокационном характере маневров Альянса Sea Breeze-2021, которые проходили в непосредственной близости от российских границ и могли иметь негативные последствия для региональной стабильности.