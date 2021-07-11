«Общались по-хамски»: Тартакова вспомнила оскорбления игроков сборной России

Москва, 11 июля. Ведущая телеканала «Матч ТВ» Софья Тартакова рассказала, как футболисты сборной России грубили ей после Евро-2008.

Известная телеведущая Софья Тартакова недавно стала гостьей YouTube-шоу «Поз и Кос». В эфире она рассказала Дмитрию Позову и Роману Косицыну, как после чемпионата Европы по футболу 2008 года брала интервью у игроков сборной России. Некоторые из них не пожелали общаться с журналисткой и «послали» Тартакову, которая тогда работала на одной из радиостанций.

«После успешного Евро они, конечно, были абсолютно в неадекватном состоянии и общались очень по-хамски. Я для себя поняла, что у меня с футболом все будет сложно», — призналась ведущая.

Тартакова добавила, что ей нагрубили бывшие игроки петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, Константин Зырянов и Роман Широков. При этом Сергей Семак, Алексей Смертин, а также Игорь Семшов согласились пообщаться с журналисткой.

В 2008 году сборная России впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата Европы. Тогда командой руководил нидерландский специалист Гус Хиддинк.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020. Он сообщил, что будет болеть за сборную Италии.