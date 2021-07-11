Носорог исполнил желание Ольги Бузовой во время съемок в Африке

Москва, 11 июля. Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками радостной новостью. Знаменитость осуществила мечту, повстречав носорога.

Исполнительница хита «Мало половин» находится в Африке на съемках нового шоу. Бузова пока не разглашает детали проекта, но охотно публикует кадры из поездки в Instagram.

На этот раз певица отправилась на сафари, чтобы изучить африканскую природу. Перед поездкой она очень хотела увидеть носорога. В итоге дикое животное исполнило желание телеведущей и вышло к автомобилю, в котором сидела Бузова. По правилам знаменитость не могла покинуть машину, но зато ей удалось снять носорога на камеру с разных ракурсов.

«Миниатюра «Я и носорог». Я так рада, я так рада! Я увидела его! А я его загадывала!» — восхитилась звезда «Дома-2» на одном из видео.

То, что ей довелось увидеть редкого обитателя Африки, исполнительница посчитала хорошим знаком. Поскольку Бузова загадала желание на встречу с носорогом, теперь она верит, что ее мечта обязательно сбудется, а дикое животное принесет ей удачу.

Певица улетела в Африку после громкого скандала, разгоревшегося из-за ее участия в спектакле МХАТа. Несмотря на многочисленную критику, телеведущий Дмитрий Шепелев восхитился мужеством Бузовой перед зрителями театра.