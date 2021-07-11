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Сотрудники МЧС из Волгограда спасли застрявшего в колодце жеребенка

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:56
Общество
Сотрудники МЧС из Волгограда спасли застрявшего в колодце жеребенка
51.mchs.gov.ru  /  ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»

Волгоград, 11 июля. Жеребенка, который попал в колодец в Краснослободске, спасали сотрудники областного подразделения МЧС.

Маленькое животное попало в беду в районе частного сектора. Жеребенок прогуливался вместе с кобылой, когда все произошло. Сам выбраться на свободу он не смог, поэтому местные жители вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС в ходе операции по спасению жеребенка использовали веревку и трактор местных рабочих, рассказали в пресс-службе ведомства. Все действия заняли 20 минут, сказано в сообщении. Животное не пострадало и сейчас уже передано хозяину.

Специалисты ведомства приходят на помощь россиянам в любой непредвиденной ситуации. Так, в Калининграде спасатели помогли женщине, которая не могла снять сережки из-за сломанных застежек.

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мчс волгоград жеребенок хорошие новости россии
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