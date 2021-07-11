Вдовец Людмилы Сенчиной признался, что певица не хотела никому говорить о ее недуге

Москва, 11 июля. Муж покойной певицы Людмилы Сенчиной — Владимир Андреев — со слезами на глазах рассказал о последних днях жизни звездной супруги. Артистка умерла от рака поджелудочной железы.

В 2018 году ушла из жизни одна из самых известных эстрадных певиц СССР Людмила Сенчина. Ее хиты, в числе которых «Лесной олень», «Камушки» и «Полевые цветы» до сих пор слушают миллионы россиян. Долгое время звезда боролась с тяжелым недугом — раком поджелудочной железы. До последних дней с артисткой рядом был ее третий супруг Владимир Андреев, с которым она прожила в браке 25 лет.

Супруг Людмилы Сенчиной был единственным человеком, кто знал о ее болезни. По словам Андреева, певица запретила ему говорить даже близким и друзьям, что у нее нашли рак. Он признался, что артистка «была для него всем», поэтому до последнего верил в ее выздоровление.

«Мы все время вместе были. Я ее отвозил в операционную и от туда забирал, когда она еще не говорила и в себя не пришла. Там была вторая реанимационная койка, я на ней лежал, я жил там. Вместо санитаров был я», — рассказал муж покойной звезды, с трудом сдерживая слезы, в программе «Привет, Андрей!».

Людмила Сенчина скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга. Трагическую новость друзьям и поклонникам певицы сообщил ее муж. Только после смерти артистки близкие узнали, что она боролась с раком. Звезду эстрады похоронили на Смоленском кладбище, согласно ее последней воле. В наследство Сенчина оставила супругу и сыну недвижимость в престижных районах Северной Столицы.

Надежда Бабкина в одном из интервью сравнила голос Людмилы Сенчиной с «глотком чистого воздуха». Она считает, что певице удалось покорить сердца многих россиян за счет силы своей улыбки и естественной манеры исполнения.