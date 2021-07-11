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Шесть человек погибли при взрыве в спортивном клубе Порт-Судана
Весь мир
Шесть человек погибли при взрыве в спортивном клубе Порт-Судана
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов

Порт-Судан, 11 июля. Двое неизвестных на мотоциклах напали на спортивный клуб в Судане, убив шесть человек. Об этом сообщает издание Al Racoba.

Инцидент произошел накануне в районе Сальбона города Порт-Судан штата Красное море. Мужчины забросали спорткомплекс «Принс» самодельными взрывными устройствами и начали стрелять по прохожим во время бегства с места преступления.

В результате взрывов двое посетителей заведения скончались на месте, еще четверо погибли в больнице от тяжелых травм, полученных при нападении. Среди жертв оказался бывший президент клуба «Аль-Амаль» Мухаммад Миргани Хакир и работник управления морских портов Хасан Бабекер Караб. Личности остальных не разглашаются.

Сотрудники правоохранительных органов выследили по камерам злоумышленников и арестовали их. В настоящий момент ведется расследование инцидента и выясняются причины атаки.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение на спортклуб. Не исключено, что целью преступников являлся один из посетителей комплекса.

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