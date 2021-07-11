Французы объяснили гаитянам, почему не стоит впускать американских «рэмбо» в страну

Париж, 11 июля. Гаити сделает большую ошибку, если попросит военной помощи у Соединенных Штатов после инцидента с убийством главы государства, считают жители Франции.

Власти Республики Гаити ввели в стране режим ЧС после вооруженного нападения на резиденцию президента государства, в результате которого Жовенель Моиз был убит. После резонансного инцидента силовики произвели задержание 17 членов бандформирования, ответственных за преступление. Руководство страны приняло решение обратиться к ООН и США за помощью в обеспечении безопасности и расследовании происшествия. В Гаити выразили надежду на то, что Вашингтон направит в государство военный контингент, который поспособствует стабилизации ситуации.

Издание из Франции Le Figaro опубликовало материал на эту тему, однако читатели портала в комментариях предупредили Гаити об опасности подобных инициатив, пишет iReactor. По их словам, гаитяне совершают большую ошибку, обращаясь с подобными просьбами к американцам, так как после стабилизации обстановки в стране выдворить войска США будет крайне тяжело.

«О, это большая ошибка, не делайте этого, американцы пришлют сотни рэмбо, после чего их будет сложно оттуда выгнать», — объяснил один из жителей Франции, почему не стоит впускать американских «рэмбо» в страну.

Результативность иностранной помощи Гаити стоит под большим вопросом, уверены некоторые комментаторы. Они были удивлены тем, что власти страны попросили поддержки у другого государства. Один из пользователей французского сегмента Сети подчеркнул, что гаитянское правительство попросту обвинит пришедших на помощь иностранцев в колонизации сразу же после того, как кризис будет урегулирован. Он добавил, что благодарности от них можно даже и не ждать.

Ранее жена погибшего гаитянского лидера Мартин Моиз выступила с публичным заявлением, раскрыв истинные мотивы убийства ее мужа. Она отметила, что наемники расправились с ним из-за того, что глава Гаити планировал проведение ряда важных реформ, а также референдума и выборов. Мартин добавила, что все нападавшие были выходцами из других стран, причем они во время преступления пытались застрелить и ее, однако ей удалось выжить после трех огнестрельных ранений благодаря медицинской помощи.