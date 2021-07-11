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Россияне оценили стоимость полноценного отпуска

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:46
Экономика
Россияне оценили стоимость полноценного отпуска
pixabay.com

Москва, 11 июля. Почти половина россиян считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей, следует из исследования онлайн-платформы Webbankir.

Около трети опрошенных склоняются к тому, что для полноценного отпуска необходимо иметь не менее 150 тысяч рублей. Другие 28,9% оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч рублей, и лишь 12,6% уверены, что отдохнуть можно за 50 тысяч, передает РИА Новости.

Как показал опрос, более половины жителей страны готовы взять кредит или заем, чтобы обеспечить идеальный отпуск. В то же время 15,7% граждан не готовы отдыхать в долг, а 26,9% выбрали вариант «скорее, нет».

Федеральное агентство новостей ранее выяснило, почему именно сейчас лучше всего ехать на отдых в Крым. Дело в том, что в связи с прошедшими на полуострове наводнениями турпоток снизился примерно на четверть, что не могло не отразиться на стоимости жилья.

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опрос туризм отдых отпуск
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