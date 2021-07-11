«Счастливые нижегородцы» освобождают от мусора берега водоемов

Нижний Новгород, 11 июля. Активисты движения «Счастливый Нижний Новгород» в очередной раз встретились на берегу Силикатного озера. Только за два субботника они собрали 106 мешков мусора.

Волонтеры проводят праздники, спортивные эстафеты и лекции для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров. Забота об экологии родного региона — еще одно направление в их деятельности. В списке добрых дел эко-активистов расчистка от мусора берегов рек и озер нижегородской области.

«Сегодня я впервые приняла участие в субботнике. Две недели назад побывала на Силикатном озере и была шокирована. Столько мусора оставляют люди после «отдыха». Узнала о мероприятии по сбору мусора и, конечно, пришла», — рассказала о своем участии в субботнике волонтер Елена Любина.

Ранее ФАН писал о расчистке русла реки Мокша в Мордовии. Освободить водный объект от мусора стало возможным благодаря национальному проекту «Экология».