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Рост цен на первичном рынке жилья приостановил спрос
Экономика
Рост цен на первичном рынке жилья приостановил спрос
pixabay.com

Москва, 11 июля. Аналитики указывают на спад активности покупателей в сегменте новостроек.

Жилье в новых домах выросло в цене примерно на 2% в течение месяца. Более существенный рост цен заметен на годовом промежутке, однако ранее жители России компенсировали его программой льготной ипотеки.

Сейчас жилищные объекты продолжают дорожать, однако граждане уже не так активны на рынке — увеличившиеся цены и новые условия по льготной ипотеке отталкивают россиян от покупки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новостройки в среднем стали стоить больше на 2,2% за последний месяц. Годовой прирост достиг 27%. Данная статистика основывается на предложении в 16 наиболее крупных мегаполисах страны, где «квадрат» сейчас реализуется за 100 тыс. рублей.

Глава направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев считает, что общее падение спроса является типичным фактором во всех регионах. Прошедшая неделя, по сравнению с аналогичной 2020 года, продемонстрировала ослабление спроса на 14%.

Единственным городом, в котором было замечено снижение цен на квартиры, стал Таганрог. Эксперты отметили в городе удешевление двухкомнатных квартир.

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недвижимость рынок жилья новостройки
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