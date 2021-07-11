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Подозреваемый в убийстве президента Гаити оказался родственником советника Дуке
Весь мир
Подозреваемый в убийстве президента Гаити оказался родственником советника Дуке
Global Look Press  /  Tcharly Coutin / XinHua

Порт-о-Пренс, 11 июля. Одним из 19 задержанных по подозрению в подготовке убийства президента Гаити Жовенеля Моиза оказался двоюродный брат советника главы Колумбии Ивана Дуке по национальной безопасности Рафаэля Гуарин Котрино. Об этом сообщило издание Noticias.

Котрино рассказал, что родство подтвердил его отец, после того как он увидел, что у одного из задержанных бывших военных такая же фамилия и он родился в городе Согамосо в департаменте Бояка, откуда и его семья.

«Мой отец сообщил мне, что г-н Маурисио Гроссо Гуарин является сыном одного из десяти его братьев. В связи с этим я заявляю, что не знаю этого человека и не имел с ним никаких дел на протяжении всей своей жизни, даже на уровне семьи», — заявил советник президента.

При этом как отмечают СМИ, в списке задержанных, опубликованном гаитянской полицией и подтвержденном колумбийскими властями, значится не Маурисио, а Мануэль Антонио Гроссо Гуарин.

Убийство президента

В Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве Моиза, из них 17 колумбийцев и 2 американцев гаитянского происхождения. По версии правоохранителей, всего в операции было задействовано 28 человек, остальных разыскивают.

Большая часть группы была арестована после столкновения, произошедшего недалеко от места преступления. Разгневанные жители помогли полиции найти преступников, некоторые из них прятались в кустах рядом с резиденцией главы страны. Большинство задержанных оказались отставными военными колумбийской армии.

Президента Гаити убили 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену. Первая леди серьезно пострадала и сейчас находится в больнице.

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колумбия гаити убийство президента
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