Сергей Кириенко устроил мастер-класс по самообороне на форуме «Таврида»

Судак, 11 июля. Заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко дает мастер-класс по самообороне участникам фестиваля «Таврида» в Крыму.

На полуострове началась четвертая смена молодежного форума «Таврида». Ее посвятили концертным площадкам и театрам. В рамках форума будут выступать и показывать мастер-классы эксперты из ведущих российских культурных учреждений.

Сергей Кириенко на форуме решил продемонстрировать несколько приемов, которые помогут участникам фестиваля в жизни.

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Ранее были подведены итоги форума молодых политологов России «Дигория», который состоялся в Сочи. Организаторы сообщили, что участники мероприятия получили редкий шанс выйти на новый уровень знаний и компетенций.