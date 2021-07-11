Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 16:27
16:26
Спорт
Эпическая битва: Канделаки прокомментировала предстоящий матч Италия — Англия
16:23
Армия
Военные инженеры имитировали разрушение моста на учениях под Калининградом
16:23
Общество
Диетологи объяснили необходимость белка для борьбы с коронавирусом
16:20
Армия
Российский корвет «Орехово-Зуево» вернулся из Средиземного моря в рамках ротации
16:20
Армия
Подразделения ВВО примут участие в российско-монгольских маневрах «Сэлэнгэ-2021»
16:19
Армия
ВМС Японии и Великобритании проведут совместные маневры в Аденском заливе
16:15
Общество
Уникальную технологию протезирования для животных реализовали в Новосибирске
16:14
Происшествия
Фура раздавила водителя иномарки в Ленобласти
16:13
Экономика
Дальний Восток экономически разделили на четыре региона
16:11
Происшествия
В центре Москвы неизвестные украли из автомобиля Porsche сумку с 3,5 млн рублей
Все новости

Сергей Кириенко устроил мастер-класс по самообороне на форуме «Таврида»

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:57
Политика
Сергей Кириенко устроил мастер-класс по самообороне на форуме «Таврида»
Пресс-служба Совета Федерации

Судак, 11 июля. Заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко дает мастер-класс по самообороне участникам фестиваля «Таврида» в Крыму.

На полуострове началась четвертая смена молодежного форума «Таврида». Ее посвятили концертным площадкам и театрам. В рамках форума будут выступать и показывать мастер-классы эксперты из ведущих российских культурных учреждений.

Сергей Кириенко на форуме решил продемонстрировать несколько приемов, которые помогут участникам фестиваля в жизни.

Сергей Кириенко устроил мастер-класс по самообороне на форуме «Таврида»
Prt Scr Telegram  / Раньше всех. Ну почти.

Ранее были подведены итоги форума молодых политологов России «Дигория», который состоялся в Сочи. Организаторы сообщили, что участники мероприятия получили редкий шанс выйти на новый уровень знаний и компетенций.

Вернуться назад

крым кириенко таврида
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru