Дава признался, что встречался с алкоголичкой

Москва, 11 июля. Рэпер и блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, признался, что состоял в отношениях с девушкой, страдавшей от алкогольной зависимости.

Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой сменил ее на месте ведущей «Дома-2» после возвращения реалити-шоу в эфир на канале «Ю». Дава пытается давать советы участникам телестройки и делится с ними своим опытом.

Например, в одном из выпусков проекта Манукян обсуждал с участниками их пристрастие к алкоголю. По мнению рэпера, лучше заняться более важными вещами, чем распитием спиртного. Блогер знаком с проблемой не понаслышке, ведь, как выяснилось, он встречался с алкоголичкой.

«Это ненормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала», — поделился Дава.

Поклонникам остается только гадать, о ком именно говорил Манукян. Фанатам хорошо известно о его закончившихся отношениях с Бузовой, также рэпера подозревали в романе с Кариной Кросс, с которой они вместе начинали блогерскую карьеру. Дава неоднократно говорил, что у него были и другие девушки, но их личности не раскрывал.

Блогер уже задумался об участии в шоу «Холостяк». Манукян предположил, что проект поможет ему встретить любимую девушку.