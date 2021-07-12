Специалист рассказал, как спасти компанию от кризиса

В период пандемии российский бизнес, особенно средний и малый, сильно пострадал. Чтобы спасти компанию и вновь привести ее к успеху, стоит вспомнить международный стандарт менеджмента «ISO 9001», нацеленный на повышение качества продукции и услуг. Об этом в беседе с ФАН рассказал Олег Толстых, опытный антикризисный менеджер, генеральный директор компании «Аэросвет».

«Каждое предприятие само по себе индивидуально, но к управлению любым из них можно применить стандарт ISO 9001. Опираясь на него, можно выстроить стратегию и модель управления, а тактика возникнет уже при решении той или иной задачи», — рассказал эксперт.

Несмотря на сложности, нехватку ресурсов и сниженный спрос, важно не забывать об одном из самых важных правил ведения бизнеса — ориентации на клиента, считает Олег Толстых.

«Важно удовлетворять требования клиентов и стремиться превысить их ожидания. Все сотрудники компании должны знать, что интересно аудитории. Необходимо измерять и отслеживать уровень удовлетворенности клиентов», — советует специалист.

фото из личного архива Олега Толстых /

Профессионализм сотрудников, отметил собеседник агентства, также играет решающую роль в успехе предприятия.

«Руководство должно заряжать команду своим примером. Сотрудники должны быть активными, предлагать и поддерживать инициативы. Также обязательно проводите постоянное повышение квалификации персонала, создавайте рабочие группы для обмена знаниями, выявления точек роста», — рассказал Олег Толстых.

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Принципов ведения бизнеса довольно много, их все нужно учитывать, считает эксперт. Любой руководитель должен всегда действовать на опережение, ориентируясь на рыночные тренды.

«На своем примере скажу, что крайне важно анализировать потребности рынка. Например, в России нет ни одного аэропорта на светодиодной элементной базе, оборудование федеральных аэропортов отстает от европейских и азиатских лет на 15–20. Мы решили разработать и провести испытания новейшей системы светодиодного оборудования, планируем полностью отказаться от галогенных ламп», — рассказал Толстых.

Также стоит провести ребрендинг, чтобы компания после кризисного периода снова была на слуху у потребителей, рекомендует эксперт.

«Стоит поменять айдентику (визуальную составляющую бренда. — Прим. ФАН), обновить сайт, создать брендбук. Запустить рекламные и PR-кампании, рассчитанные на более массовую аудиторию, с целью привлечь новых партнеров», — перечислил он.

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В завершение Олег Толстых обратил внимание, что вывести из кризиса компанию сложно, но если работает грамотный специалист, который действует последовательно, результат не заставит ждать.

«Чтобы достичь улучшений, нужно ставить конкретные цели для каждого сотрудника. Глобальная цель должна разбиваться на маленькие задачи, чтобы каждый человек понимал свой вклад в конечный результат. Как правило, люди предпочитают ничего не менять в устоявшихся процессах. Поэтому важно замотивировать сотрудников, дать им понятные инструменты и алгоритмы для достижения целей. Период кризиса — не приговор для компании», — подытожил Олег Толстых.

Ранее бизнес-консультант Ильгиз Валинуров назвал плюсы перехода на сокращенную рабочую неделю. Согласно статистике, из восьми рабочих часов реально человек занимается работой только три, заявил специалист. Все остальное — это чай, кофе, перерывы, общение с сотрудниками, участие в ненужных совещаниях, то есть непродуктивная работа, поэтому сокращение рабочих дней или часов может оказаться эффективным.