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Обнаружен отдел мозга, который отвечает за духовность и религиозность
Наука
Обнаружен отдел мозга, который отвечает за духовность и религиозность
pixabay.com  /  Avi Chomotovski

Берн, 11 июля. Ученые из центра терапии мозговых цепей в Бригаме обнаружили отдел мозга, который отвечает за любовь, альтруизм, религиозность и духовность.

Исследование показало, что все чувства связаны с консервативным отделом ствола мозга. В первую очередь специалисты проанализировали сканы МРТ, на которых загорались определенные участки мозга, во время того, когда пациент представлял свой прошлый духовный опыт.

После этого эксперты рассмотрели данные 88 человек с опухолью мозга. Желающие проходили тест на религиозность и темперамент. Затем, после проведенной операции, они повторно подвергались тестированию. Результаты показали, что за духовность, любовь, альтруизм и религиозность отвечает консервативный отдел ствола. Те, у кого эта часть была поражена, придавали меньше значения духовности и религии.

Человеческий мозг может совершать ментальные путешествия во времени, заявили ранее ученые из Франции и Нидерландов. По словам исследователей, мозг обладает внутренним потоком времени, который не может контролироваться из внешнего мира.

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мозг исследование духовность
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