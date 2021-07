Месть и деньги: политическая игра Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси — третий человек в Соединенных Штатах после президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Некоторые считают, что именно она является самым влиятельным политиком в Вашингтоне.

Первая женщина на посту спикера Палаты представителей Конгресса США, Пелоси знаменита своими громкими политическими заявлениями и радикальными действиями: именно она запустила третью в истории страны процедуру импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа.

Пелоси — ярая демократка, всей душой ненавидящая Республиканскую партию США. Несмотря на то, что в 2021 году к власти пришли ее союзники, она не успокоилась и продолжает ожесточенную межпартийную борьбу, что позволяет ей оставаться на вершине политического олимпа и в центре общественного внимания.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о том, чем на прошедшей неделе спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Расстрельный комитет

Прежде всего на минувшей неделе июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси занималась собственным проектом, о создании которого она объявила еще в феврале этого года – организацией специального комитета по расследованию беспорядков на территории Капитолия 6 января.

Федеральное агентство новостей /

Согласно плану Пелоси, комитет будет расследователь обстоятельства штурма здания Конгресса, сообщит о фактах и причинах атаки, а также выпускать рекомендации по предотвращению будущих нападений.

«Исходя из выводов процесса импичмента, ясно, что мы должны выяснить правду о произошедшем. Для обеспечения безопасности нашим следующим шагом станет создание внешней независимой комиссии на манер комиссии по событиям 11 сентября 2001 года для расследования и доклада о фактах и причинах внутреннего террористического нападения на комплекс Капитолия 6 января 2021 года», — заявляла ранее Пелоси.

Первое голосование по утверждению комитета состоялось в мае 2021 года, успешно прошло Палату представителей, но столкнулось с ожесточенным сопротивлением республиканцев в Сенате, где у оппонентов Демократической партии большинство.

Второе заседание по рассмотрению законопроекта 222-190, регулирующего создание комитета, состоялось 30 июня. К демократам присоединились только два республиканца: Лиз Чейни из штата Вайоминг и Адам Кинзингер из Иллинойса.

pixabay.com /

Далее, согласно всем нормативным актам, документ должен снова попасть в Сенат, где он с высокой вероятностью будет вновь отклонен. В верхней палате Пелоси поддерживают только шестеро республиканцев, в частности, Митт Ромни (штат Юта), Сьюзан Коллинз (штат Мэн), Билл Кэссиди (Луизиана), Лиза Мурковски (Аляска), Роб Портман (Огайо) и Бен Сассе (Небраска).

Потеряв терпение, Нэнси Пелоси в ходе выступления в Конгрессе 3 июля заявила о том, что готова занять «жесткую позицию» по отношению к республиканцам, если они в очередной раз попытаются сорвать голосование по комитету в Сенате:

«Мы не можем ждать. Мы считаем, что Конгресс должен в духе двухпартийности и патриотизма создать эту комиссию. Все это должно происходить с достоинством, патриотизмом и уважением к американскому народу, чтобы он мог знать правду».

Lies fueled the violent insurrection to block election certification & the peaceful transfer of power that is the cornerstone of our democracy. Yet Republicans in Congress want to bury the truth of the attack. The Select Committee will investigate Jan. 6th & defend our democracy. pic.twitter.com/U5A9RSDD3Q — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 1, 2021

Между тем, республиканцы неспроста голосуют против комитета, ведь ни о какой настоящей «двухпартийности» и речи не идет. Билль позволяет Пелоси лично назначить 8 из 13 членов специального комитета, в то время как решение относительно остальных пяти человек принимается только после консультаций с лидером меньшинства в палате представителей.

flickr.com / House Committee on Education and Labor Follow

Будучи жестким критиком Республиканской партии, спикер готова наложить вето на любого ее представителя, кто выразит сомнение в победе Джо Байдена на выборах 2020 года.

Чтобы продемонстрировать свою решимость, 1 июля Пелоси включила в состав будущего комитета республиканку Лиз Чейни, отстраненную от должности главы республиканского меньшинства в Палате представителей за критику и за призывы к объявлению импичмента 45-ому президенту США Дональду Трампу.

I'm honored to serve on the January 6th select committee. Our oath to the Constitution must be above partisan politics. pic.twitter.com/LpPoWhBHPx — Rep. Liz Cheney (@RepLizCheney) July 1, 2021

Естественно, планы Пелоси сталкиваются с критикой. Член Палаты представителей США от 24-го избирательного округа штата Нью-Йорк Джон Катко 4 июля справедливо заметил, что организация станет «раздутым однопартийным комитетом», а не честным органом, занимающимся установлением фактов, которых заслуживает как американский народ, так и полиция Капитолия:

«Когда я буду голосовать, я не поддержу его создание. Учитывая глубоко разочаровывающий отказ от двухпартийной системы, мне трудно представить сценарий, при котором я бы проголосовал за», — добавил Катко.

Кроме того, Катко лично представил свой вариант формирования комитета, предложив каждой стороне отобрать по пять человек, имеющих опыт работы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Демократов, обожающих контролировать все самостоятельно, такой подход, разумеется, не устроил, поэтому предложение республиканца было проигнорировано.

Зато 9 июля стало известно, что председателем нового органа Пелоси дальновидно и политкорректно назначила чернокожего демократа Бенни Томпсона, члена Палаты представителей от штата Миссисипи. Со своей стороны, Томпсон заявил, что «не будет бояться» пользоваться всеми своими новыми полномочиями, не исключив, что вызовет Дональда Трампа и его сторонников для дачи показаний.

«Я думаю, что мы должны иметь доступ ко всей имеющейся информации. Чтобы получить к ней доступ, мы планируем нанять лучших людей, которые смогут нам в этом помочь. Так что, если нам придется сделать это по запросу или через повестку в суд, я могу прибегнуть и к такому методу», — заявил Томпсон.

Семейные ценности

Нэнси Пелоси работала над созданием комитета и выступала в поддержку нового антимонопольного закона, направленного на ограничение деятельности таких технологических гигантов (BigTech) как Google, Amazon, Apple и Facebook. Между тем 9 июля стало известно, что ее муж Пол Пелоси аккурат до представления билля в Конгресс осуществил покупку-продажу акций BigTech на сумму не менее 11 миллионов долларов.

Nancy Pelosi's husband, Paul Pelosi, reportedly made massive bets on stock prior to the antitrust legislation vote in committee, securing large sums of money. https://t.co/6RKldIy5DW — Breitbart News (@BreitbartNews) July 10, 2021

Полу удалось провернуть так называемый опцион-колл: купить 4000 акций Alphabet, материнской компании Google, по цене 1200 долларов, а в тот день, когда истекал срок их продажи, продать уже по цене за 2500 долларов за штуку. В итоге муж спикера Палаты представителей Конгресса США увеличил свое состояние на 5,3 миллиона долларов.

pixabay.com /

Спекуляции и двойная игра семьи Пелоси вызвали широкий общественный резонанс: в социальных сетях был запущен хэштег «инсайдерская торговля Нэнси Пелоси», а американские граждане требовали немедленного отстранения политика от занимаемой ею должности.

While you’ve been enjoying your 16 cent BBQ savings, Nancy Pelosi has quietly made millions of dollars with insider trading. — Chadford Whitmore VI (@PunchableFaceVI) July 7, 2021

Nancy Pelosi should be in prison for the most blatant insider trading in history — Matt Laine (@DaFiretruck) July 7, 2021

Реагируя на критику, официальный представитель спикера Палаты представителей издевательски заявил, что Нэнси «не имеет никакого отношения к упомянутым транзакциям и ничего не знала заранее о состоявшихся сделках».

«Демократия умирает в темноте»

Судя по поведению лидера Демпартии в Конгрессе США, можно сделать простой вывод: демократов, пришедших к власти в Соединенных Штатах в 2021 году, беспокоят только две вещи: как на корню уничтожить двухпартийную американскую систему разделения власти и как обогатиться, воспользовавшись высоким служебным положением. Нэнси Пелоси тому самый яркий пример.

Другой крупной проблемой для Америки остается относительно низкий уровень освещения подобного поведения демократических политиков в СМИ. Пока в вашингтонских кулуарах одна группа людей усиленно пытается сосредоточить в своих руках власть, их избиратели живут в неведении о том, чем занимаются политики, которым было доверено будущее государства.