Зрители в Каннах встретили овациями новый фильм Шона Пенна с участием его дочери

Канны, 11 июля. Американский актер и режиссер Шон Пенн представил на 74-м Каннском кинофестивале свой новый фильм «День флага». Картина стала актерским дебютом для его дочери Дилан Фрэнсис.

Главную роль в картине сыграл сам Шон Пенн. Его персонаж — грабитель и мошенник со стажем, готов пойти на все ради своей дочери Дженнифер. Девушка, роль которой исполнила Дилан Фрэнсис, пытается начать карьеру журналистки и уговорить отца вернуться к нормальной жизни. В фильме несколько раз упоминается, что день рождения главного героя приходится на 14 июня. Именно из-за этого криминальная драма и получила название «День флага», ведь именно 14 июня в США празднуется один из главных государственных праздников.

Фильм был снят еще в июне 2019 года в канадской провинции Виннипег. Однако из-за пандемии коронавируса релиз новой картины Шона Пенна несколько раз откладывался. Наконец-то мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале. Зрители после показа ленты разразились аплодисментами: овации длились больше четырех минут. Хвалебные отзывы получила дочь известного актера Дилан Фрэнсис. Многие уверены, что девушку ждет большое будущее в кино.

«Этому актерскому составу, этой команде, этой аудитории и, в частности, этой дочери — спасибо», — сказал Пенн.

Каннский кинофестиваль стартовал в офлайн-формате 6 июля. Киносмотры будут проходить до 17 июля включительно. Звезды мирового кинематографа уже прибыли в Канны и прошлись по красной дорожке, показав свои превосходные наряды.