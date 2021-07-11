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Ксения Бородина зажгла в ночном клубе после расставания с Омаровым
Шоу-бизнес
Ксения Бородина зажгла в ночном клубе после расставания с Омаровым
Pr Scr instagram.com  /  @borodylia

Москва, 11 июля. Телеведущая Ксения Бородина подала документы на развод со вторым супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым и теперь наслаждается статусом свободной женщины.

Звезда «Дома-2» решила не страдать по мужу, которого не раз уличали в изменах, и отправилась в ночной клуб в компании подруг. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала короткий ролик, в котором дефилирует по красной ковровой дорожке возле заведения. Для вечеринки Ксения Бородина выбрала короткую юбку изумрудного цвета и черный топ на бретельках. Эффектный образ дополнили серебряные босоножки на шпильке и клатч в тон.

Фолловеры отметили, что телеведущая буквально светится от счастья. В комментариях единогласно решили, что расставание с Курбаном Омаровым пошло звезде только на пользу — она заметно похорошела и постройнела. Однако нашлись и те, кто заявил, что Ксения Бородина просто пытается привлечь внимание супруга и заставить его «кусать локти».

«За этим якобы весельем скрывается грусть!»;

«Ого! Развод вам к лицу»;

«Ощущение, что это все на зло Курбану»;

«Женщина всегда расцветает, когда падает груз с плеч», — разделись поклонники на два лагеря.

Недавно телеведущая затронула тему лжи на фоне развода с бизнесменом. Звезда призналась в Instagram, что не потерпит лжи, и рассказала, откуда берет внутреннюю энергию.

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