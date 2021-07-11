Представитель Госдепа обвинил Россию в «сеянии раздора» на Балканах

В ходе визита в Черногорию специальный посланник и представитель Госдепартамента США Мэттью Палмер провел ряд встреч с руководством страны — президентом Мило Джукановичем, премьер-министром Здравко Кривокапичем и его заместителем Дританом Абазовичем.

В пресс-релизе администрация лидера Черногории сообщила, что целью Соединенных Штатов является «стабильная Черногория на европейском и евроатлантическом пути, защищенная от внешних влияний».

Палмер заявил, что в интересах США внести вклад в стабильность Западных Балкан в партнерстве с Европейским союзом, и что ЕС является «клубом ценностей, а не просто клубом по интересам».

Федеральное агентство новостей /

В ответ Мило Джуканович подчеркнул, что отношения между Черногорией и США находятся на высоком уровне и выразил удовлетворение заявлениями об усилении активности заокеанских партнеров, оценив ее как «хороший способ урегулировать ситуацию на Западных Балканах и уменьшить злонамеренные влияния извне».

По словам президента, Черногория всегда будет для США небольшим, но надежным партнером в преодолении разногласий и движении вперед.

«Власть меняется, но нет никаких сомнений в том, что Черногория останется на этом пути и будет ценным партнером в продвижении стабильности и евро-атлантических ценностей на Западных Балканах», — объявил президент Черногории.

Правильные резолюции приближают к ЕС

На встрече с премьер-министром Здравко Кривокапичем и спикером парламента Алексой Бечичем Палмер похвалил позицию правительства страны.

«Мы стали свидетелями некоторых шагов, предпринятых этим правительством, которые следует признать позитивными, включая увольнение одного из его министров за отрицание геноцида, а также принятие резолюции по Сребренице. Предстоит еще много работы, и как партнеры и союзники, мы будем работать с президентом и правительством для достижения общих целей, включая и проведение реформ, которые приблизят Черногорию к членству в ЕС», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

Палмер также отметил, что премьер-министру, президенту и правительству необходимо будет более тесно сотрудничать, чтобы продвигать «интересы Черногории».

«Думаю, мы ясно увидели это в случае отставки министра Лепосавича, который включал сотрудничество по данному вопросу между элементами правящей коалиции, правительством и оппозиционной ДПС. Это показатель возможности для оппозиции и правящих партий найти общий язык в случае необходимости. Когда мы смотрим в будущее, необходимо будет принимать определенные ключевые реформы не только правящей коалицией, но и при поддержке оппозиции», — сказал Палмер.

Федеральное агентство новостей /

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич подчеркнул, что Подгорица «твердо привержена европейскому пути» и что сейчас — самый подходящий момент для укрепления экономических отношений с США.

«Диалог с Соединенными Штатами имеет фундаментальное значение для экономического сотрудничества между двумя странами, и чрезвычайно важно достичь его как можно скорее, чтобы мы могли быстро получить конкретные результаты. Они будут неоценимы для черногорских граждан, полных решимости оставаться на пути европейского курса, на котором американская помощь до сих пор была большой», — сказал Кривокапич.

Он заявил, что помощь США «необходима и в будущем, особенно в области американских инвестиций в ключевые инфраструктурные проекты, которые имеют решающее значение для динамики дальнейшего экономического развития и интенсификации переговорного процесса».

Этими заявлениями премьер-министр, один из лидеров коалиции «За будущее Черногории» в очередной раз показал, что на данный момент ожидать изменений курса страны не придется. Все, за что ругали прошлое правительство, не только не было устранено, но и обострилось с новой силой.

«Старшие братья»

На круглом столе с лидерами гражданского общества Палмер поинтересовался их оценкой текущих усилий по продвижению судебной реформы и реформы верховенства закона, подчеркнув при этом «поддержку США инклюзивной, толерантной и ориентированной на граждан Черногории».

Global Look Press / Stefani Reynolds / ZUMAPRESS.com

О том, что США открыто вмешивается во внутренние дела стран региона, говорит тот факт, что во время посещения Подгорицы Палмер сделал громкий намек, намекая на ситуацию со строительством новой автомагистрали в стране, под которую были привлечены китайские инвестиции. По мнению спецпредставителя Госдепа, дружественные отношения между Китаем и Черногорией «должны быть основаны на взаимном уважении и равенстве, а экономические и торговые отношения — на добровольной и взаимовыгодной основе».

На это сразу отреагировало посольство Китая в Черногории.

«Китайская сторона рада тому, что Черногория развивает отношения и укрепляет сотрудничество с другими странами, но не хотела бы, чтобы другие страны безответственно указывали пальцем на отношения между Китаем и Черногорией», — говорится в официальном заявлении. «Высокопоставленный американский чиновник призвал черногорскую сторону проявлять осторожность в деловых отношениях с Китаем, что по сути аналогично тому, когда американский чиновник во время своего визита в регион в 2019 году безосновательно возражал против сотрудничества между Китаем и странами региона. Американские чиновники должны следить за своими делами с Черногорией и меньше беспокоиться о отношениях между Китаем и Черногорией», — говорится в заявлении.

Федеральное агентство новостей /

Козни России

Не обошел своим вниманием специальный посланник США и проблематичную Боснию и Герцеговину, где он ранее встретился с руководством Федерации и побывал на ряде предприятий. Там Палмер заявил, что Соединенные Штаты «с нетерпением» ждут прибытия Кристиана Шмидта в Сараево, выразив надежду, что он будет последним Высоким представителем в БиГ, что означает, что все условия для этого властями страны выполнены.

Палмер обвинил Россию в том, что она «пытается внести дисбаланс и распри» на Балканы.

«Членство в Европейском Союзе, глубокое и постоянно растущее партнерство с НАТО, стабильность, процветание — такой будет страна, у которой есть внутренний мир и мир со своими соседями. Я бы не сказал, что так Россия видит будущее как для Боснии и Герцеговины, так и для Балканского региона в целом. Россия проводит политику и стратегии, которые поощряют недоверие во всем регионе, трения, беспорядки, враждебность — среду, в которой, по мнению России, она может достичь максимального стратегического эффекта», — сказал представитель Госдепа США.

Он добавил, что поддержка и поощрение долгосрочного экономического развития в БиГ и странах региона является приоритетной задачей США.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах визит Палмера и его перспективы прокомментировал генеральный секретарь правящей сербской партии «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской Лука Петрович.

«Мы видим, что у Белого дома свой интерес на Западных Балканах, особое внимание при этом он уделяет Боснии и Герцеговине. Очевидно, что США и далее хотят продолжать усиливать свое влияние на этой территории, особенно в плане всего того, что касается сербской части народа. Хочется верить, что не будет ничего предприниматься против нас — сербский народ не заслужил за всю историю своего существования никакого осуждения. И его не за что обвинять в склонности к геноциду. Но нас упорно в медиа изображают именно такими, создавая негативный образ народа. Также я надеюсь, что американская администрация не будет выставлять нам никаких дополнительных условий в отношении того, что на данный момент мы имеем, в нашей ситуации. А главная проблема в БиГ заключается в продолжении попыток боснийцев институционализировать Конституционный суд страны. Что же касается слов Палмера о России — Россия наш традиционный партнер и друг, и мы не можем отказаться от наших связей с русскими, только потому что кто-то другой этого хочет или на его взгляд, это неправильно. Прежде всего мы — православный народ и это никто не может изменить. В этом смысле ошибка американцев в том, что их администрация видит все только так. Россия же при этом имеет небольшое влияние на БиГ, которое направлено только на одно — чтобы сербы не были угнетены, как были угнетены 24 года на этой территории. И думаю, что это демократическое право будет установлено и в БиГ, и для самого сербского народа в стране», — подчеркнул политик.

Сербский и американский историк и публицист Срджа Трифкович назвал данный выпад США в сторону России лицемерием.

«Давайте вспомним, с чем связано присутствие США на Балканах последние 30 лет. С начала 90-х годов под подстрекательством Запада начали одна за одной заявлять о своей независимости республики СФРЮ. В 1991-1992 годах отделились четыре из шести республик, а после начались конфликты на территории сначала Боснии и Герцеговины, а затем автономного края Косово, куда были введены миротворческие силы ООН. Нельзя не упомянуть столкновения в Хорватии, страшнейшие антисербские операции. Д алее — что происходило в Боснии и Герцеговине, когда туда США поставляли контрабандой оружие для боснийских мусульман, как придумали геноцид в Сребренице и обвинили сербов в том, что они не совершали? Россия, будучи на тот момент под руководством Ельцина, была политически слаба и пыталась продемонстрировать свою лояльность Западу и США, — и к сожалению, признала независимость Боснии и Герцеговины, а далее и создание Гаагского трибунала. Или давайте вспомним, как глава косовской верификационной миссии американец Уильям Волкер в 1999 году военное столкновение в Рачаке представил, как резню якобы «мирного населения» — чтобы потом оправдать противозаконные, противоречащие международным правилам и нормам бомбардировки Югославии. Решение о них было принято фактически США и НАТО, в обход ООН, после того, как в Рамбуйе Югославия отказалась подписывать соглашение, которое прямо противоречило интересам государства. Введение санкций против страны и затем страшнейший акт агрессии против суверенного государства, который длился 78 дней и практически уничтожил инфраструктуру и экономику страны — это все работа США. И на этом фоне господин Палмер пытается обвинить Россию в создании неблагоприятной атмосферы и злонамеренного вмешательства на Балканах? Что это, как не лицемерие?» — подчеркнул историк.

На вопрос о том, что же ожидать в дальнейшем от США на Балканах, Трифкович ответил, что у лидеров стран региона не должно быть «розовых очков» по данному поводу.

Федеральное агентство новостей /