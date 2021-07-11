Животноводы в Дагестане получат от государства 250 млн рублей

Махачкала, 11 июля. Почти 250 миллионов рублей получат в 2021 году сельхозпроизводители в Дагестане в виде субсидий на поддержку племенного животноводства и производство молока, сообщили ФАН в региональном минсельхозпроде. Конкурсный отбор успешно прошли около 60 предприятий республики.

«Сельхозтоваропроизводителям Дагестана предоставляются субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат на развитие отдельных подотраслей животноводства. В этом году соглашения о предоставлении господдержки будут заключены с 59 сельхозпредприятиями: 36 заявок одобрено по линии субсидирования собственного производства молока, 23 заявки — по линии племенного животноводства», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что не все заявки прошли отбор комиссии минсельхозпрода Дагестана. Часть претендентов не соответствовали правилам, утвержденным региональным правительством, а некоторые и вовсе представили недостоверную информацию.

В целом ведомством одобрено выделение субсидий в сумме более 196 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства, свыше 44 миллионов рублей получат предприятия, занимающиеся производством молока. Наибольший размер субсидий получат агрофирмы «Чох» и «Согратль» из Гунибского района, а также компания «Кизлярагрокомплекс» из Кизлярского района.

Ранее ФАН сообщал, что животноводческое предприятие «Агрофирма Согратль» стало абсолютным победителем всероссийской выставки племенных овец и коз в Минеральных Водах. В качестве приза представителю хозяйства организаторы вручили автомобиль «Нива».