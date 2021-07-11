Уникальную технологию протезирования для животных реализовали в Новосибирске

Новую технологию протезирования для домашних питомцев, нуждающихся в имплантации конечностей, успешно практикуют в новосибирской ветеринарной клинике. Ветеринар Сергей Горшков рассказал об особенностях разработки и пациентах, которым уже провели операции.

«К нам поступили две собачки из Краснодара в результате травматического фактора. Кто-то капкан предполагает, кто-то еще что-то. Одна собака лишилась грудной конечности, передней лапки и задней, с одной стороны, а другая собачка лишилась двух задних лапок. И вот они в разный период времени, с интервалом возможно полтора месяца к нам поступили. Мы сделали планирование, сделали томографию, по ней мы спланировали протезы, это индивидуальные наши, сделали патент на эту разработку и сделали операцию», — пояснил ветеринар.

Данная методика представляет собой вживление индивидуального протеза в конечность животного и его дальнейшее сращение с костью и кожей. Благодаря уникальному составу и специально разработанному покрытию, протез не отторгается, не беспокоит животное и становится естественным продолжением лапы. Животные могут играть, прыгать. Клиника работает над созданием внешних 3D-копий здоровых конечностей, чтобы сделать прикрепленные лапы неотличимыми от здоровых. Такой комплексной технологии, включающей создание функционально и визуально копирующих здоровую конечность протезов, нет ни в одной ветеринарной клинике в мире.

«Сейчас идет этап заживления, потому что недавно мы сделали операцию. Как правило, операция, которая связана с частичной ампутацией, травматичная, поэтому требуется около двух недель, пока все приживется. В итоге мы ей сделаем фиксацию уже наружных протезов, основных, и выпишем домой» — рассказал Горшков.

С помощью такого протеза улучшается качество жизни хвостатых и создаются условия для естественной опоры лап. Операция обойдется хозяину в 20-30 тысяч рублей. По словам ветеринара, некоторые владельцы животных, не понимая особенностей протезирования, ставят своим питомцам имплантат из обычного металла, а это причиняет животному боль и может стать причиной инфицирования поврежденной конечности. Клиника занимается протезированием с 2016 года, и ее специалисты уже помогли 30 пациентам.