Наталия Антонова два месяца восстанавливалась после коронавируса

Москва, 11 июля. Актриса Наталия Антонова рассказала, как она перенесла коронавирус. Звезда сериалов переболела COVID-19 в тяжелой форме.

Антонова подхватила коронавирус в прошлом году. Болезнь актрисы протекала с высокой температурой, и знаменитость даже начала опасаться за свою жизнь. Артистка не могла подняться с кровати, очень мало ела и страдала от бессонницы.

Кроме того, ее мучила сильнейшая головная боль, от которой, по словам Антоновой, можно было сойти с ума. Во время тяжелой болезни звезда сериалов молилась и ждала чуда.

«К счастью, у меня не было поражения легких, но восстанавливалась я два месяца», — поделилась актриса.

После снижения количества антител Антонова прошла вакцинацию от коронавируса, пишет «7Дней.ru». По словам артистки, она сделала прививку, поскольку потеряла дорогих ей родных и друзей и теперь знает, что такое горе.

Сын Антоновой Иван Вершинин снимался в сериале «Бригада», когда был ребенком. Актриса признавалась, что ей пришлось потратить гонорар мальчика на еду.