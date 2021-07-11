Европейские цены на газ не понравились жителям Украины

Киев, 11 июля. Рядовые украинцы не согласились с «европейским» подходом «Нафтогаза».

Тарифный план месячный прекратил свое действие на территории Украины. Механизм основывался на актуальных европейских ценах на голубое топливо. Газ рекордно подорожал, из-за чего заинтересованных в тарифе граждан не нашлось. Об этом пишет EADaily.

Сейчас котировки газа в Европе вышли на исторический максимум за 13 лет и продаются за 36,2 евро/МВт. Украинский минэкономразвития подсчитал, что за первый месяц лета местные энергокомпании заплатили за ввезенный природный газ примерно 334 доллара за 1 тыс. куб. м.

Представители «Нафтогаз Украины» стали рекламировать в июле новый пакет «Фиксированный», по которому коммерческие предприятия смогут приобретать кубометр газа за 7,96 гривны (21,71 рубля по текущему курсу) без учета доставки топлива.

Эксперты считают, что коммунальные услуги в Киеве в скором времени значительно подорожают. Согласно прогнозам, отопление и горячая вода могут прибавить сразу 40%.