Врач объяснил, когда пациенты с онкологическими болезнями излучают радиацию

Москва, 11 июля. Некоторые пациенты с онкологическими заболеваниями могут излучать радиацию, рассказал врач, кандидат медицинских наук Денис Романов.

Речь идет о брахитерапии рака и системной радиотерапии. При определенных критериях больной должен быть изолирован в специальной комнате, чтобы через некоторое время излучаемая доза снизилась. Тогда человек сможет вернуться в общество без вреда для окружающих, объяснил онколог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Пока он может какую-либо опасность представлять для окружающих за счёт распространения радиации вокруг себя, он боксирован, он изолирован в отдельном помещении», — подчеркнул Романов.

Некоторые лекарства оказались способны разрушать раковые клетки мышей и человека. Препараты ранее предназначались для лечения других недугов. Исследовательскую работу по данному направлению провели специалисты из Соединенных Штатов.