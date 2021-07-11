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Клава Кока узнала о расставании с Димой Гордеем из интернета

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:08
Шоу-бизнес
Клава Кока узнала о расставании с Димой Гордеем из интернета
instagram.com  /  @dimagordey

Москва, 11 июля. Популярная певица Клава Кока высказалась о видео, с помощью которого автоблогер Дима Гордей объявил об их расставании.

Неделю назад блогер выложил на своем YouTube-канале и в Instagram-аккаунте видео, смонтированное из их совместных кадров с Клавой Кокой. Гордей сопроводил ролик постом, в котором сообщил, что ставит точку в их отношениях. Для многих поклонников эта новость оказалась крайне неожиданной, поскольку пара скрывала свой роман.

Сама певица тоже была удивлена, увидев пост экс-возлюбленного. По словам Коки, она узнала о расставании с Гордеем из Сети.

«Для меня это было такой же новостью, как и для всего интернета русскоязычного. Я лишь скажу одно: моя личная жизнь как была для меня всегда личной, так она для меня и остается и всегда будет оставаться», — отметила исполнительница в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV.

Кока отказалась называть причину разрыва с автоблогером, но отметила, что они не ставили точку в отношениях. На момент публикации поста Гордея певица находилась в Турции. Исполнительница предполагает, что они могли решить этот вопрос по-другому после ее приезда, но ее экс-возлюбленный предпочел поступить иначе.

«И то, что он сделал — это его ответственность, его решение. Я, правда, не знаю, почему он принял его за нас обоих. Но тем не менее мне очень больно все это наблюдать, видеть в интернете. И очень не хотелось бы верить, что это какой-то хайп, но оно выглядит очень странно», — пожаловалась знаменитость.

Певица добавила, что у мужчины должна быть выдержка. По мнению Клавы Коки, мужчина должен сам переживать подобные ситуации, а не кричать на весь мир, как ему плохо.

В своем посте о расставании Дима Гордей сообщил, что они с певицей были вместе два года. Несмотря на разрыв, блогер признался, что до сих пор любит Клаву Коку.

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