Ситуация накаляется: власти Ливана остановили вакцинацию из-за отсутствия электричества

Отключения электричества в Ливане повлекли за собой остановку вакцинации против COVID-19 и предупреждения медиков о возможном резком росте числа пищевых отравлений.

Из-за острой нехватки топлива на энергетических объектах страна практически полностью обесточена уже второй день подряд. Накануне, 10 июля, две крупнейших электростанции страны, обеспечивающие порядка 40% потребностей Ливана в энергии, закрылись из-за отсутствия сырья для работы станций.

#Vaccination campaign disrupted and spike in food poisoning feared as total blackout hits #Lebanon for the second day on Saturday after all #electricity plants stopped operating due to a lack of fuel https://t.co/YP7hT18Zo2 pic.twitter.com/gkGhQqWnte — Arab News (@arabnews) July 11, 2021

Представители государственной компании Electricite du Liban пообещали, что полное возобновление работы сети состоится в утром 11 июля — после поставки необходимых ресурсов и их разгрузки на предприятие в Захрани. Однако до сих пор электричество так и не появилось.

Остановка вакцинации

Министерство здравоохранения Ливана сообщило об остановке кампании по вакцинации от коронавируса. Врачи не могут выполнять свою работу без электричества и Интернета. Тем не менее отмечается, что охлаждение вакцин, хранящихся в Университетской больнице Рафика Харири, продолжается — оборудование функционирует за счет использования аварийных источников питания.

«Больница, а также другие правительственные и частные медучреждения пострадали от последних отключений электричества более чем на 21 час в день, что потребовало использования семи генераторов, имеющихся в клинике», — говорится в сообщении ведомства.

По поручению премьер-министра Саада Харири ключевые медицинские объекты получили большое количество дизельного топлива, которое позволит им работать по меньшей мере неделю без необходимости закрывать некоторые отделения.

Lebanon's power blackouts halt COVID-19 vaccine drive https://t.co/Q6fOiSO1GF — شبكة الأمة برس (@thenationpress) July 11, 2021

Вместе с тем врачи предупреждают о возможном увеличении числа пищевых отравлений. Отсутствие электроснабжения привело к отключению холодильников с продуктами в магазинах, на рынках, торговых центрах и в ресторанах. Несмотря на предупреждения медиков, продавать стремительно портящуюся еду людям не прекратили. Эта проблема усугубляется жарким и засушливым летом, которое переживает весь регион.

Люди выходят на улицы

Высокая температура при условии невозможности использовать бытовые приборы для борьбы с жарой стимулируют народное недовольство. Граждане осуждают власти за отсутствие решений их проблем выходят на улицы.

Протестующие, стремящиеся привлечь внимание к своим неблагоприятным условиям жизни, уже перекрыли важную дорогу Корниш — Мазраа.

«Никто не реагирует ни на нас, ни на наши крики. Мы голодны. Здесь нет ни электричества, ни воды, ни еды, ни дизельного топлива. Чиновники уклоняются от своих обязанностей и не слышат нас», — рассказала журналистам одна из протестующих.

В минувшую пятницу толпа митингующих собралась у столичного ресторана, где обедала экс-глава министерства административного развития Мэй Чидиак. Граждане, вошедшие внутрь, выступили с острой критикой женщины, обедающей в дорогом заведении, в то время как простые граждане на улицах голодают.

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

Субсидии и цены

В настоящее время хлеб в Ливане стоит в среднем 4250 ливанских фунтов (около 3 долларов) за булку. В министерстве экономики пояснили такую высокую стоимость повышением курса доллара США, цен на мазут и транспортных расходов, а также увеличением цен на пшеницу на международном рынке.

Представительница Ассоциации ливанских промышленников объявила, что глава Центрального банка Риад Саламе обратился в организацию и заявил о скором прекращении субсидий. Теперь предприятия всех отраслей, в том числе и медицинской, должны срочно искать источники для финансирования импортного сырья.

Lebanon officially fell into the world's worst economic crisis in 150 years.



Inflation has driven Lebanon's currency to historically low values in recent weeks. The crash of the Lebanese pound is playing its part in the crisis. https://t.co/jPZUU78TcF pic.twitter.com/jwiZZtm72v — Alpha Pacific Transport Group (@transport_alpha) July 11, 2021

В стране зафиксирован дефицит мазута, бензина и дизельного топлива, что и приводит к частым веерным отключениям электричества. Фактическое обесточивание страны, зафиксированное в последние два дня, является проявлением системной проблемы, требующей срочного решения. Бейруту помогают другие страны, однако пока это не помогает решить актуальные проблемы государства, а напротив, добавляет новые. Госдолг государства в последние году все больше растет.

Федеральное агентство новостей /

Власти склонны возлагать ответственность за эти сложности на самих граждан. Глава ЦБ считает, что недостаток продукции на внутреннем рынке объясняется либо контрабандой, либо тем, что граждане намеренно закупают много энергоносителей впрок, но не используют их сразу.

«В обоих случаях это привело к огромному ущербу для ливанской экономики», — заявил Риад Саламе.

Но проблемы государства не исчерпываются энергетической сферой. Граждане обеспокоены резким падением курса национальной валюты, коррупцией, бедностью, не позволяющей им приобрести базовые продукты питания, получить медицинскую помощь или образование. В конце минувшего месяца уровень недовольства существенно обострился, что привело к серии массовых выступлений в больших городах страны.

#Lebanon's caretaker prime minister is warning of more unrest as frustration grows over a political and economic crisis. He urges donors to "save" the country. pic.twitter.com/GeeSwjCkaH — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) July 8, 2021

В прошлый раз мощное внутреннее обострение, возникшее после взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года, привело к отставке правительства. Сейчас ситуация вновь накаляется, что вызывает опасения властей.

Ливанцы требуют перемен

Несмотря на все причины кризиса, от властей ждут реальных шагов по стабилизации обстановки. А отсутствие видимых результатов расценивается гражданами как безразличие властей к страданиям простого народа. Массовые выступления жителей ливанских городов являются проявлением их активной позиции.

Впрочем, народное недовольство выражается не только в митингах. Исполнительный комитет Международного фестиваля в Баальбеке организовал концерт Shine on Lebanon, транслируемый на телевидении и в социальных сетях. В нем приняли участие молодые таланты, исполнявшие свои номера в исторических местах древних городов Ливана. В прямом эфире они выступали с критикой политики Бейрута, обвиняя государственное руководство в нынешнем упадке страны.

NNA - أمسية موسيقية شبابية في مهرجان بعلبك بعنوان Shine on Lebanon

https://t.co/nmApwUswnZ pic.twitter.com/rclqahzfiT — AMAN (@AMAN_Alliance) July 10, 2021

Разноплановое протестное движение в стране развивается давно, а обострение энергетического кризиса только внесло дополнительный вклад в эскалацию внутренней напряженности.

При общей численности населения около 8 млн человек на территории Ливана зафиксировано около 550 тысяч случаев заражения коронавирусом. В почти 8 тысячах случаях осложнения, связанные с COVID-19, привели к гибели инфицированных. При этом только в начале июля в стране были выявлены первые граждане, зараженные штаммом «Дельта».

На данный момент в Ливане сертифицированы четыре вакцины: «Спутник V», Sinopharm, Pfizer/BioNtech и AstraZeneca. Прививки получили около миллиона человек. Отсутствие вакцинации может сильно отразиться на ситуации с заболеваемостью в этой стране.