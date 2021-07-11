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Политолог Самонкин рассказал о превращении Украины в антироссийский плацдарм НАТО
Армия
Политолог Самонкин рассказал о превращении Украины в антироссийский плацдарм НАТО
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Москва, 11 июля. Вашингтон пытается превратить Украину в плацдарм НАТО, чтобы оказывать давление на Россию. Об этом заявил глава Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что страна вступит в НАТО, когда будет равным партнером для Альянса. Самонкин выразил уверенность, что Киев в ближайшей перспективе не будет иметь равноправные отношения с НАТО, так как США пытаются превратить Украину в «антироссийский таран», передают «Народные новости».

«Украина является колонией западных стран, в частности США. К ней обращаются как к вассалу, навязывая все более жесткие требования, и кормя ее обещаниями о партнерстве. Уровень экономики Украины очень низок. Украина является плацдармом для США, в стране разыгрывается русофобская карта», — пояснил эксперт.

Он добавил, что членству Украины в НАТО препятствует слабая украинская экономика, провал военной реформы, а также гражданская война в Донбассе.

Ранее стало известно, что США, Украина, Литва и Польша проведут учения, в ходе которых отработают приемы нападения на Россию. Очередные маневры с участием американских, польских, украинских и литовских вооруженных сил будут проходить на территории Украины с 17 по 30 июля.

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украина сша нато самонкин
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