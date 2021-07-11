Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком

Москва, 11 июля. Пчелиная пыльца обладает целым набором полезных для человеческого организма свойств, заявили западные ученые.

В состав пчелиной пыльцы входят флавоноиды, которые для человеческого организма являются мощными антиоксидантами. С их помощью пыльца является отличным способом борьбы с воспалениями и аллергией. По данным ученых, в пыльце пчел также содержится больше количество веществ, которые омолаживают кожу. Кроме того, она способна уменьшить количество воспалений.

«Исследования указывают на способность пыльцы противостоять раковым клеткам, помогая не только остановить их рост, но и уничтожить», — пишет med-heal.

Кроме того, при грамотном использовании пыльца улучшает обменные процессы в организме. Также, по данным ученых, она повышает фертильность у женщины и ее способность забеременеть.

Не так давно ученые доказали роль пыльцы в быстром распространении коронавируса. В ходе длительных исследований они выяснили, что частицы пыльцы позволяют SARS-CoV-2 пролетать более шести метров после того, как вирус был выброшен в воздух. По мнению экспертов, данное исследование объясняет невероятные вспышки COVID-19 в ряд регионов США и Европы летом.