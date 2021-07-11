Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 14:56
14:51
Происшествия
Секс-вечеринка закончилась смертью для двух петербуржцев
14:51
Политика
Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
14:50
Общество
Килограммовый янтарный самородок «Рыбачок» нашли под Калининградом
14:48
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
14:45
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
14:45
Происшествия
Российский художник Олег Целков умер в Париже
14:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
14:44
Армия
Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ
14:43
Весь мир
Премьер Ливии пообещал помочь Тунису в борьбе с пандемией
Все новости

Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком

  /   Обновлено: 11 июля 2021 14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
pxhere.com

Москва, 11 июля. Пчелиная пыльца обладает целым набором полезных для человеческого организма свойств, заявили западные ученые.

В состав пчелиной пыльцы входят флавоноиды, которые для человеческого организма являются мощными антиоксидантами. С их помощью пыльца является отличным способом борьбы с воспалениями и аллергией. По данным ученых, в пыльце пчел также содержится больше количество веществ, которые омолаживают кожу. Кроме того, она способна уменьшить количество воспалений.

«Исследования указывают на способность пыльцы противостоять раковым клеткам, помогая не только остановить их рост, но и уничтожить», — пишет med-heal.

Кроме того, при грамотном использовании пыльца улучшает обменные процессы в организме. Также, по данным ученых, она повышает фертильность у женщины и ее способность забеременеть.

Не так давно ученые доказали роль пыльцы в быстром распространении коронавируса. В ходе длительных исследований они выяснили, что частицы пыльцы позволяют SARS-CoV-2 пролетать более шести метров после того, как вирус был выброшен в воздух. По мнению экспертов, данное исследование объясняет невероятные вспышки COVID-19 в ряд регионов США и Европы летом.

Вернуться назад

здоровье пчелы пчелиная пыльца
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru