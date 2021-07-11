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Сдвинуты сроки реализации плана по борьбе с бедностью в Ростове-на-Дону
Общество
Сдвинуты сроки реализации плана по борьбе с бедностью в Ростове-на-Дону
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 11 июля. Городская администрация Ростова решила внести коррективы в дорожную карту по борьбе с бедностью разработанную в 2019 году. Благодаря новым дополнениям сроки выполнения задачи сдвинулись до 2030 года.

Документ, работа которого координировалась рядом городских ведомств, включает в себя целый ряд задач, по выявлению малоимущих, поддержке семей с детьми и созданию экономического благосостояния населения, со сроком выполнения до 2024 года в соответствии с президентским указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Однако городские власти внимательно изучили новые распоряжение президента РФ от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и решили сдвинуть сроки реализации своего проекта. 

Ранее ФАН сообщал, что глава городской администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с выпускницей, набравшей по результатам ЕГЭ 400 балов. Это один из лучших результатов по России и гордость для города.

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