Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником

Москва, 11 июля. Российский президент Владимир Путин поздравил всех любителей рыбалки и работников рыбохозяйственного комплекса с их профессиональным праздником.

В День рыбака глава государства заявил, что этот комплекс играет важную роль в развитии отечественной экономики. Рыбохозяйственная отрасль укрепляет продовольственную безопасность и предоставляет гражданам рабочие места.

Владимир Путин добавил, что в эту сферу сейчас необходимо привлекать инвестиции и выходить на передовые мировые показатели.

Президент также поздравил граждан с Днем российской почты. Он отметил, что сотрудники «Почты России» достойно выполняют востребованную миссию.