Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ

Варшава, 11 июля. Воздушно-десантные войска РФ за счет технического развития представляют серьезную угрозу для польских войск в случае конфронтации, заключили в издании Defence 24.

Польские военные эксперты издания Defence 24 проанализировали возможности Воздушно-десантных войск РФ и заключили, что в современном оснащении и с бронемашинами «Тайфун» они представляют грозную силу, с которой следует считаться. Издание iReactor приводит польскую публикацию в пересказе.

К преимуществам машины «Тайфун» поляки отнесли мощный боевой модуль с пушкой калибра 30-мм, которой можно управлять дистанционно, а также высокую степень защиты от вражеских снарядов. Тактико-технические показатели машины также делают ее примечательным образцом армейских бронеавтомобилей. Поставки «Тайфунов» в «воздушную пехоту» ВС РФ позволят этим подразделениям еще эффективней решать боевые задачи, резюмировали в Defence 24.

Один из читателей издания взял на себя труд сравнить отечественные аналоги с российским «Тайфуном» и поделился неутешительными выводами под публикацией Defence 24 в Сети.

«Десант с такой техникой будет мобильным в тылу врага. Если он будет сброшен в Польше, это может вызвать большие проблемы», — написал Lido.

Развивая мысль, читатель отметил, что польские подразделения рассредоточены по всей стране, а обнаружение российского десанта будет крайне сложной задачей. Так что польской армии в гипотетической войне с Россией ничего не поможет, пока власти не возьмутся за ее модернизацию.

Польское же военное руководство пока остается глухо к выводам аналитиков и стремится дотянуть армию до стандартов НАТО. Ранее стало известно, что польских танкистов пересадят с надежных танков Т-72 на предписанные натовскими стандартами M1 Abrams.