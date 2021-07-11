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Тома Круза заметили в компании звезды фильма «Первый мститель»
Шоу-бизнес
Тома Круза заметили в компании звезды фильма «Первый мститель»
Кадр из фильма «Джек Ричер»

Лондон, 11 июля. Звезда франшизы «Миссия невыполнима» Том Круз появился на финале Уимблдонского турнира вместе с новой возлюбленной, актрисой Хейли Этвелл.

Слухи о романе Тома Круза со звездой кинокомикса «Первый мститель» Хейли Этвелл появились еще в прошлом году. Пара познакомилась на съемках картины «Миссия невыполнима – 7». Этвелл младше Круза на целых 20 лет, однако разница в возрасте, судя по всему, актерам нисколько не мешает.

Недавно влюбленные впервые за долгое время вместе вышли в свет. Том Круз с новой избранницей посетили финал Уимблдонского турнира. Пара не скрывала своих чувств — звезды держались за руки, обнимались и с удовольствием позировали репортерам. По информации зарубежных СМИ, актеры сильно сблизились за время локдауна.

«Их замечают вместе не только на площадке, но и около его отеля в Лондоне. Они прекрасно ладят, оба кажутся очень счастливыми», – цитирует источник издание Us Weekly.

Том Круз был трижды женат. Первой супругой звезды стала Мими Роджерс, благодаря которой он и стал последователем Церкви сайентологии. Второй женой Круза была Николь Кидман. Актеры прожили в браке 11 лет и усыновили двух детей — дочь Изабеллу и сына Коннора. Спустя год после развода артист познакомился с третьей возлюбленной Кэти Холмс.

Ранее певицу Дженнифер Лопес снова заметили на публике в компании актера и режиссера Бена Аффлека. Похоже, связь знаменитостей, воссоединившихся после многолетнего перерыва в отношениях, становится все крепче.

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том круз отношения роман хейли этвелл
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