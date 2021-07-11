Дорожная инспекция напомнила о штрафах за тюнинг авто

Москва, 11 июля. Представители ГИБДД указывают, что в случае отсутствия оформления тюнинга в качестве заводского, он автоматически переходит в разряд незаконных.

Если у автолюбителя возникает желание апгрейдить свою машину, то он должен согласовать тюнинг с Госавтоинспекцией. Об этом пишет Autonews.

Среди нештатного оборудования, установку которого необходимо обговаривать, значатся нестандартные бампера, спойлеры, фаркопы, лебедки и «кенгурятники». Помимо этого, узаконить необходимо улучшение подвески, изменение выхлопной системы, а также тюнинг оптики.

Водитель, не соблюдающий регламент, будет штрафоваться ГИБДД на 500 рублей по части 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». В случае повторного нарушения правил, сумма штрафа увеличивается до 5 тыс. рублей.

Сотрудники инспекции столицы начали активно штрафовать автомобилистов за неправильную парковку машин около пешеходных переходов.