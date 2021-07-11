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Пользователи Сети возмущены макияжем 7-летней Лизы Галкиной
Шоу-бизнес
Пользователи Сети возмущены макияжем 7-летней Лизы Галкиной
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 11 июля. Юмориста Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву раскритиковали за яркий макияж 7-летней дочки Лизы. Поклонники заявили, что девочке еще слишком рано пользоваться косметикой.

За жизнью звездной четы следят миллионы людей. Фанаты также с удовольствием наблюдают за успехами детей Галкина и Пугачевой — двойняшек Лизы и Гарри. Каждое фото и видео с детьми вызывает восторг у фанатов, однако последний снимок привел поклонников в шок. Кадр появился на фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram. На фото девочка предстала с активным вечерним макияжем.

Лиза позировала в кадре с тушью на ресницах, черными стрелками и помадой на губах. Эти атрибуты взрослой жизни вызвали бурную реакцию у подписчиков. В комментариях фолловеры в один голос твердили, что в таком возрасте ребенку ни к чему декоративная косметика. Многие уверены, что косметические средства могут нанести вред детской коже.

«Пожалуйста, не надо портить Лизоньку макияжами!»;

«Зачем уродовать красивое лицо ребёнка косметикой?»;

«Ну зачем симпатичного от природы ребенка гримировать?! Глупо и непедагогично!» — возмутились пользователи Сети.

Недавно поклонников привел в ужас и снимок Аллы Пугачевой, на котором она позировала в коротких шортах. Их внимание привлекли ноги 72-летней Примадонны. Фанаты уверены, что в погоне за молодостью певица довела свое тело почти до измождения.

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