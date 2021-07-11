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Весь мир
Премьер Ливии пообещал помочь Тунису в борьбе с пандемией
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Премьер Ливии пообещал помочь Тунису в борьбе с пандемией
Весь мир
Премьер Ливии пообещал помочь Тунису в борьбе с пандемией
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 11 июля. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба пообещал президенту Туниса Каису Саиду оказать всю необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина североафриканского государства.

Во время беседы по телефону политики обсудили реалии двустороннего сотрудничества, эпидемиологическую обстановку и вопрос закрытия границы между двумя странами. Они согласились, что ограничительные меры чреваты рисками для здоровья и носят временный характер, добавив, что между министерствами здравоохранения держав налажена координация.

Премьер-министр подчеркнул, что Триполи сделает все возможное, чтобы помочь Тунису в борьбе с пандемией и предоставит специальное медицинское оборудование. Президент республики, со своей стороны, высоко оценил благородное отношение ливийского правительства, которое отражает глубину связей двух стран и народов, а также их общие ценности и солидарность.

Сразу после закрытия границы глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи также пообещал поддержать соседнее государство и решить проблемы граждан Ливии, оказавшихся взаперти. Поскольку автомобильное сообщение временно недоступно, а купить билет на самолет не все могут себе позволить, он распорядился создать комитет по чрезвычайным ситуациям на территории посольства.

Дипломатам и представителям поручено приложить все усилия для помощи нуждающимся и по возможности посодействовать им в возвращении на родину.

Еще одной причиной поддержки Туниса являются миллионы ливийских динаров, которые заморожены на счетах местных банков. Активы заблокированы несколько лет назад, после разгоревшегося кризиса в Триполи. Переходное правительство продолжает переговоры с соседями по вопросу возвращения средств.

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ливия тунис covid-19
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