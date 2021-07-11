Губерниев нелестно отозвался об английской сборной перед финалом Евро-2020

Москва, 11 июля. Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы.

Губерниев признался в своем Telegram-канале, что в финале Евро-2020 будет болеть за Италию. Об английской сборной комментатор отозвался крайне нелестно.

«Очень надеюсь, что Италия проявит свои лучшие качества и испортит праздник английским жухалам», — написал журналист.

Финальная игра Евро-2020 начнется 11 июля в 22:00 по московскому времени. Матч между итальянцами и англичанами пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Российская сборная неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе и не попав в плей-офф. Через некоторое время после вылета национальной команды с чемпионата Российский футбольный союз принял решение о расторжении контракта с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. В комментарии ФАН Губерниев назвал причину увольнения наставника национальной команды.