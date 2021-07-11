Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 14:55
14:51
Происшествия
Секс-вечеринка закончилась смертью для двух петербуржцев
14:51
Политика
Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
14:50
Общество
Килограммовый янтарный самородок «Рыбачок» нашли под Калининградом
14:48
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
14:45
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
14:45
Происшествия
Российский художник Олег Целков умер в Париже
14:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
14:44
Армия
Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ
14:43
Весь мир
Премьер Ливии пообещал помочь Тунису в борьбе с пандемией
Все новости

Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня, 11 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал чемпионата Европы по футболу 2020 года. В борьбе за чемпионский титул сойдутся сборные Италии и Англии.

Победа той или иной команды станет по-настоящему исторической. Команда Италии лишь однажды выигрывала Евро, случилось это в далеком 1968-м году. Англичане сегодня проведут финал на чемпионате Европы впервые в своей истории.

Всего сборные Италии и Англии встречались 27 раз. Итальянцы становились победителями этого противостояния десять раз, англичане на два меньше — восемь. Также было зафиксировано девять результатов вничью. Последний раз команды встречались в марте 2018 года в товарищеском матче и разошлись мирной ничьей — 1:1. Последняя официальная встреча между англичанами и итальянцами состоялась аж семь лет назад на чемпионате мира в Бразилии. Итальянцы тогда оказались сильнее — 2:1.

На этом турнире итальянцы показывали более яркий футбол, нежели англичане, но финал тем и хорош, что матч за звание чемпиона — это совершенно другая, не похожая ни на что история.

Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
Global Look Press  / Alfredo Falcone/LaPresse

Ориентировочные составы

Сборная Италии: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Не сыграет: Спинаццола (травма).

Сборная Англии: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Райс, Филлипс; Сака, Маунт, Стерлинг; Кейн.
Под вопросом: Фоден (травма).

Где смотреть

Финальный матч чемпионата Европы по футболу состоится 11 июля в 22:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Россия».

Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
Global Look Press  / via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Ожидания главных тренеров

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

«Мы много лет работали ради этого. Могу только поблагодарить футболистов за то, что мы уже добрались до финала. Пока мы ничего не выиграли. Чтобы турнир получился успешным, нам надо победить в воскресенье. За Англию будет болеть весь стадион. Нам придется оказать на соперника давление. Финал несколько отличается от обычных матчей. Конечно, нужно играть очень внимательно, но важно получать и удовольствие. Финал можно выиграть только в том случае, если выходишь играть себе на радость».

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

«Игроки уже оставили после себя наследие, что бы ни случилось. Но теперь вопрос в том, какого цвета медаль мы получим. В жизни очень мало таких возможностей. Поэтому мы должны воспользоваться моментом и дать себе максимум шансов на победу. На чемпионате мира в России у нас были другие ощущения после выхода в полуфинал. Сейчас мы хорошо понимаем, что не будем довольны, если ﻿в понедельник проснемся без трофея».

Ранее продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко в комментарии ФАН рассказал, почему сборная Англии впервые в своей истории выиграет чемпионат Европы по футболу.

Вернуться назад

футбол чемпионат европы по футболу евро-2020 сборная италии по футболу сборная англии по футболу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru