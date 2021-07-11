Самый высокогорный пункт вакцинации от коронавируса появился в России

Нальчик, 11 июля. Пункт вакцинации от коронавируса открылся у подножия горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Медучреждение оборудовано современной техникой, квалифицированные специалисты будут работать с пациентами. Жители Эльбрусского района и гости местного курорта «Эльбрус» смогут сделать прививку от коронавируса на высоте 2,3 тыс. метров, следует из сообщения.

Положительный результат теста на коронавирус получили 25 460 человек, из них более 24 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в республике с начала 2021 года.

Насморк, кишечные расстройства и боль в горле стали самыми распространенными симптомами коронавирусной инфекции, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, привитые от COVID-19 люди сталкиваются с симптомами заболевания гораздо реже.