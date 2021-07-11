В годовщину Конотопской битвы украинские националисты прокляли друг друга и РФ

Ставшие уже традиционными массовые празднества, посвященные очередной годовщине так называемой «битвы под Конотопом» (события 1659 года, когда украинские казаки под предводительством гетмана Ивана Выговского выиграли сражение против войск русского князя Алексея Трубецкого), в нынешнем году превратились в откровенный фарс. Организаторам мероприятия, проходившего в селе Шаповаловка Конотопского района Сумской области, не удалось реализовать свою главную идею — продемонстрировать «единство и силу патриотов». Представители различных партий и политических сил успели между собой разругаться, а приглашенные «иерархи» раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) категорически отказались служить молебен на одной территории с лидером Киевского патриархата Филаретом. Подробности — в репортаже корреспондента ФАН.

Изначально устроители действа в Шаповаловке 10-11 июля 2021 года хотели сделать мероприятие международным. Дескать, отдать почесть «защитникам Украины от Московии» наверняка захотят представители сразу 25 стран мира (по данным местных социологических служб, уровень популярности Украины растет в геометрической прогрессии). Однако ничего не получилось. Из иностранных гостей регион посетили лишь трое студентов из Восточной Африки, один гражданин Индонезии и некая оппозиционерка из Белоруссии, проживающая в Литве.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Торжества начались с возложения цветов к памятному знаку в честь павших бойцов гетмана Выговского. Церемонию возглавил 92-летний теперь уже опальный предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Михаил Денисенко). Любопытно, что служители такой же неканонической ПЦУ, созданной при поддержке экс-президента Украины Петра Порошенко, увидев Филарета, уехали в своих элитных автомобилях восвояси.

Последнее обстоятельство вызвало раскол уже в рядах самих «патриотов». Одни заявили, что пана Денисенко во избежание недоразумений вообще не следовало приглашать на подобное действо. Другие нелестно высказались о служителях ПЦУ. Были и третьи, увидевшие в ситуации «руку Кремля».

Дальше — больше. Из-за сильной жары (температура воздуха на открытом пространстве достигала +34 градусов) организационный комитет отменил выступления активистов партий и движений, а ход к часовне в память о погибших казаках и к памятнику Выговскому в центре села прошел в ускоренном режиме. При этом нескольким участникам, включая детей, несших флаги ОУН1 и батальона «Азов» (организации запрещены в РФ), регулярно становилось плохо.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Праздник продолжился в неофициальной обстановке. Гости могли потренироваться в метании ножей, спеть в караоке патриотические песни и попробовать себя в качестве наездника. И здесь не обошлось без скандала. Некий гражданин, облаченный в грязную камуфляжную форму, потребовал, чтобы ножи в солому метали исключительно участники так называемого «АТО» в Донбассе.

«Все остальные — трусы, которые прячутся от войны против москалей!» — заявил он.

Кто-то сделал ему замечание в виде звонкой оплеухи, после чего скандалист заявил, что он проклинает «всех, кто не воевал в Донбассе». В ответ услышал не менее демонстративное заявление:

«Многие и вас проклинают, поскольку вы не смогли в сжатые сроки справиться с Россией».

Публику явно повеселил изрядно принявший на грудь активист одной из киевских неонацистских группировок, призвавший соотечественников «в ближайшее время напиться в проклятой поверженной Москве». Правда, этого оратора уже практически никто не слушал — многие «патриоты» успели напиться.

«Проблема заключается в том, что среди нас нет единства, — констатировал в беседе с корреспондентом ФАН представитель регионального казачества, пожилой мужчина по фамилии Каюк. — Все ругаются, обзывают друг друга нецензурными словами — и это происходит на глазах у детей. Станут ли эти дети потом патриотами?»

Позднее, характеризуя нынешний праздник под Конотопом, один из местных жителей обронил фразу:

«Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Ранее украинский политик раскрыл хитрый план Киева по Донбассу. Как заявил Владимир Олейник, Киев хочет заменить всех представителей ДНР и ЛНР в Трехсторонней контактной группе на своих людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.