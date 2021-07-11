Профессиональный праздник День этнографа в России в 2021 году будет отмечаться 17 июля. Дата неофициальная, да и сама профессия не входит в топ популярных, однако без нее невозможно представить развитие цивилизованного общества. Сегодня ФАН рассказывает своим читателям о том, как возник этот праздник, чем занимаются этнографы и почему так важна их работа.

В чем значимость профессии этнограф?

Неспроста День этнографа празднуют 17 июля, ведь именно в этот день родился выдающийся русский этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай, который внес огромный вклад в мировую историю, антропологию и биологию. Труды Миклухо-Маклая были оценены еще современниками. Свою жизнь он посвятил изучению народов Австралии, Океании и Юго-Восточной Азии, а также населения северо-восточного побережья Новой Гвинеи. Участок этой земли протяженностью 300 км, расположенный между двух заливов, сегодня носит его имя — Берег Маклая.

Труды этнографов бесценны для потомков. Без них мы не смогли бы выстроить дошедшие до нас артефакты в стройную картину мира целых цивилизаций. Этнографы — это люди, которые занимаются разносторонним исследованием культурного наследия, включая быт, традиции, письменность, искусство разных народов. Под их прицел попадают сохранившиеся предметы бытового назначения: посуда, еда, орудие труда, утварь, одежда, украшения; свидетельства нематериальной культуры — религия, язык, песни, ритуалы, сказки, мифы, искусство (изображения, скульптуры, книги, летописи); социальное устройство общества — иерархия, уклад семьи, обычаи, общественные организации, структура власти.

На основании собранных данных этнографы выстраивают теории развития общества, изучают проблемы, с которыми столкнулись наши предки, формируют прогнозы будущего направления развития этноса. Например, этнографы в содружестве с лингвистами создали теорию финно-угорской языковой группы. Их общие предки, говорившие на одном языке, дали начало многочисленным народам, которые сегодня населяют территории от Скандинавии до Урала. Со временем язык и культура этих народностей обогатились новыми языковыми и культурными традициями. У одной финно-угорской группы целый ряд ответвлений: на территории России проживает 16 финно-угорских национальностей, среди которых карелы, коми-пермяки, удмурты, мордва.

Детальное исследование всех аспектов жизни отдельно взятой народности позволяет историкам отследить, как происходила миграция населения в прошлые века, находить тупиковые ветви, прекратившие свое существование. Всем известна история об исчезнувшей цивилизации майя, жившей на территории нынешней Центральной Америки. По легенде, майя исчезли в одночасье, покинув свои города. Но этнографы развеяли этот миф, доказав, что исчезновение не было мгновенным: люди уходили со своих земель небольшими группами и постепенно сливались с другими народами.

Федеральное агентство новостей /

История этнографии в России

Самый древний источник в российской истории, содержащий этнографические сведения, — это «Повесть временных лет», созданная в начале XII века, по предположению историков, летописцем Нестором, которого можно назвать первым русским этнографом. Этнография в России была тесно связана с православными храмами, именно монахи чаще всего были обучены грамоте и могли вести подобные летописи. Описания различных традиций и бытовых укладов вошли в жития святых и отдельный жанр — хождения. Так, автор «Житие и хождения игумена Даниила» описал свои наблюдения за жителями разных стран во время путешествий в Эфес, Иерусалим, в Ливан и по городам современного Кипра. Выдающимся этнографическим трудом стали также «Хождения за три моря» тверского купца Афанасия Никитина. Автор талантливо передал особенности жизни народов Индии, Кавказа, Персии и за вклад в историю удостоился памятника на своей родине — в Твери.

После присоединения Сибири к России работы у этнографов прибавилось, ведь на территории от Урала до Дальнего Востока проживало огромное количество малых народов. Люди, отправленные в Сибирь, были обязаны писать «скаски» — показания о численности местных народностей, их бытовых и религиозных традициях. А век XVIII ознаменован целым рядом этнографических экспедиций, в результате которых свет увидело немало исторических трудов русских ученых — В. Татищева, Г. Миллера, И. Крузенштерна, Н. Миклухо-Маклая и других.

Где работают этнографы?

Почетный труд дипломированных этнографов может быть востребован как в научной области, так и в практическом направлении. Вот лишь некоторые сферы деятельности специалистов в области этнографии: музеи, научные библиотеки, вузы, экспертные отделы в профильных СМИ, научно-исследовательские институты и т. д. Работники этих сфер и получают поздравления с профессиональным праздником 17 июля.