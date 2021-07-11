Член Общественной палаты России предложить создать марку в честь «Спутника V»

Москва, 11 июля. Созданная в России вакцина «Спутник V» может получить собственную почтовую марку, заявил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

В данный момент в России уже выпущена монета номиналом в 25 рублей, посвященная труду медицинских работников. Сейчас необходимо отразить создание первой российской вакцины от коронавируса. Сделать это лучше на почтовом конверте, уверен Нифантьев.

«Почтовая связь невозможна без использования марок. И образы, которые на них используют, отражают важнейшее достижения страны», — приводят его слова РИА Новости.

В скором времени почтовый оператор может объявить о конкурсе. Авторами марки, посвященной первой в России вакцине от коронавируса, смогут стать россияне.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует высокий уровень безопасности в ходе иммунизации в Сан-Марино, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Исследование о безопасности вакцины проходило здесь с 4 марта по 8 апреля 2021 года.