SANA: в Сирии обстреляна очередная американская военная база

Дамаск, 11 июля. Объект американских вооруженных сил в сирийской провинции Дейр-эз-Зор попал под обстрел, информирует агентство SANA.

База США, подвергнутая нынешнему обстрелу, располагается на территории нефтяного месторождения «Омар», сообщает сирийское информагентство со ссылкой на собственные источники в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее командование войск США подтвердило обстрел неуправляемыми ракетными снарядами своей базы в районе газоперерабатывающего завода «Коноко» в восточной части САР. На заводе наблюдались взрывы, данные о жертвах и пострадавших руководством американской армии не озвучивались.