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SANA: в Сирии обстреляна очередная американская военная база

  /   Обновлено: 11 июля 2021 14:11
Армия
SANA: в Сирии обстреляна очередная американская военная база
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 11 июля. Объект американских вооруженных сил в сирийской провинции Дейр-эз-Зор попал под обстрел, информирует агентство SANA.

База США, подвергнутая нынешнему обстрелу, располагается на территории нефтяного месторождения «Омар», сообщает сирийское информагентство со ссылкой на собственные источники в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее командование войск США подтвердило обстрел неуправляемыми ракетными снарядами своей базы в районе газоперерабатывающего завода «Коноко» в восточной части САР. На заводе наблюдались взрывы, данные о жертвах и пострадавших руководством американской армии не озвучивались.

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