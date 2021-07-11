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«Мисс Волгоград» задержали за езду по парку на кабриолете

  /   Обновлено: 11 июля 2021 14:09
Происшествия
«Мисс Волгоград» задержали за езду по парку на кабриолете
Невские Новости  /  Валерий Акимов

Волгоград, 11 июля. Жительница Волгограда сняла пранк на желтом кабриолете и попала в полицейский участок.

Сотрудники правоохранительных органов задержали за нарушение правил дорожного движения уроженку Волгограда, прокатившуюся по пешеходным дорожкам парка.

Инцидент произошел накануне. Блогерша на желтом кабриолете Chevrolet Camaro решила записать видео в Ворошиловском районе Волгограда. Она проехала по пешеходным дорожкам прямо на машине. Теперь ей грозит серьезный штраф. Сама блогер отметила, что никогда ничего не нарушала и сожалеет о содеянном.

Уголовное дело, которое завели в отношении блогера Юрия Дудя, после доработки вновь поступило в Зюзинский районный суд. Дудя обвиняют в пропаганде наркотиков.

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полиция пранк кабриолет
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