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Арестованный глава Аксайского района Ростовской области покинул свой пост

Общество
Арестованный глава Аксайского района Ростовской области покинул свой пост
сайт администрации Аксайского района  /  В.Бондарь

Ростов-на-Дону, 11 июля. Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко, чье имя в последнее время часто встречается в региональной прессе в связи с делом об аксайских рынках, покинул свой пост. Об этом сообщает 161.ru.

Прошение Борзенко об отставке уже удовлетворено Государственной думой и в ближайшее время в Аксайском районе появится новый глава.

По сообщениям региональных СМИ, на должность руководителя претендует Сергей Бодряков, который служит директором регионального департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений. В свое время Бодряков поработал даже в должности заместителя руководителя областного минприроды. Согласно другой версии на посту главы останется исполняющий обязанности Константин Доморовский. 

Бывший глава Аксайского района, накануне сложивший с себя полномочия, будет находиться в СИЗО до 11 августа текущего года. Его подозревают в преступлениях по статьям: «Организация преступного сообщества», «Мошенничество, совершенное группой лиц» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее ФАН сообщал, что в канун празднования Дня медицинского работника, у Аксайской городской больницы в торжественной обстановке открыли мемориал медикам, а в больничном парке появился арт-объект в виде протянутых рук.

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ростовская область борзенко аксайский район
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