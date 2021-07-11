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Юлия Меньшова поблагодарила журналистов после похорон отца

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:59
Общество
Юлия Меньшова поблагодарила журналистов после похорон отца
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova / Russian Look

Москва, 11 июля. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова выразила признательность сотрудникам СМИ после похорон отца — актера и режиссера Владимира Меньшова.

Дочь легендарного кинодеятеля поблагодарила на своей странице в Instagram тысячи людей, которые продолжают приносить ей соболезнования. Отдельно Меньшова выразила благодарность телеканалам, вспоминавшим о ее отце.

«Невероятно признательна журналистам всех изданий, которые все-таки услышали мою просьбу и пренебрегли хайпом, предоставив нашей семье возможность в день похорон замкнуться в своем кругу», — отметила телеведущая.

По словам актрисы, в день похорон никто не просил ее и других близких режиссера о комментариях. Меньшова добавила, что для их семьи это было очень важно.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса, ему был 81 год. Режиссера фильма «Москва слезам не верит» похоронили 8 июля на Новодевичьем кладбище. Во время похорон Юлия Меньшова высыпала неизвестное вещество в гроб отца.

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