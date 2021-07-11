Самолеты ТОФ прибыли на аэродром Кипелово для участия в главном военно-морском параде

Вологда, 11 июля. Два противолодочных самолета Ил-38Н Тихоокеанского флота совершили перелет из Камчатки в Вологодскую область для участия в главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ.

Известно, что экипажи морской авиации преодолели маршрут протяженностью свыше восьми тысяч километров в два этапа с промежуточной пересадкой. Согласно информации из открытых источников, пилоты Ил-38Н перед перелетом отрабатывали парный взлет, полет в составе пары и технику пилотирования в строю.

Напомним, в Вологодской области экипажи Тихоокеанского флота будут проходить подготовку к воздушной части главного военно-морского парада, который пройдет в Кронштадте и Санкт-Петербурге 25 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ во Владивостоке состоится в бухте Золотой Рог. Такое решение принял командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.