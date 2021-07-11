Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 14:54
14:51
Происшествия
Секс-вечеринка закончилась смертью для двух петербуржцев
14:51
Политика
Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
14:50
Общество
Килограммовый янтарный самородок «Рыбачок» нашли под Калининградом
14:48
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
14:45
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
14:45
Происшествия
Российский художник Олег Целков умер в Париже
14:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
14:44
Армия
Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ
14:43
Весь мир
Премьер Ливии пообещал помочь Тунису в борьбе с пандемией
Все новости

Глава МИД Белоруссии: действия Запада подталкивают Минск к тесным отношениям с Россией
Политика
Глава МИД Белоруссии: действия Запада подталкивают Минск к тесным отношениям с Россией
mfa.gov.by  /  Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Минск, 11 июля. Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что видит перспективы для тесного сотрудничества с Россией.

Такой вывод министр сделал во время интервью RT. По его словам, сейчас страны активно взаимодействуют в политических, торгово-экономических, гуманитарных и военно-политических вопросах. Способствует такому положительному сотрудничеству тесное соседство Белоруссии и России, считает государственный деятель. Протяженность границы между странами составляет порядка 1,3 тысячи километров.

«И мы видим сегодня хорошие перспективы для дальнейшего углубления и интеграции с нашим основным союзником. И это взаимовыгодные перспективы», — отметил политик.

Помогает укрепить союз между странами и нынешняя политика западных партнеров. По мнению министра, торговля с Европой налаживается, но действия западных стран пока не несут позитивных перемен.

Литовские военные, как сообщалось ранее, уже натянули первые 500 метров колючей проволоки на границе с Белоруссией. Известно, что Вильнюс планирует выделить более 40 млн евро на возведение ограждения, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов.

Вернуться назад

россия белоруссия литва
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru