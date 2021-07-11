Глава МИД Белоруссии: действия Запада подталкивают Минск к тесным отношениям с Россией

Минск, 11 июля. Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что видит перспективы для тесного сотрудничества с Россией.

Такой вывод министр сделал во время интервью RT. По его словам, сейчас страны активно взаимодействуют в политических, торгово-экономических, гуманитарных и военно-политических вопросах. Способствует такому положительному сотрудничеству тесное соседство Белоруссии и России, считает государственный деятель. Протяженность границы между странами составляет порядка 1,3 тысячи километров.

«И мы видим сегодня хорошие перспективы для дальнейшего углубления и интеграции с нашим основным союзником. И это взаимовыгодные перспективы», — отметил политик.

Помогает укрепить союз между странами и нынешняя политика западных партнеров. По мнению министра, торговля с Европой налаживается, но действия западных стран пока не несут позитивных перемен.

Литовские военные, как сообщалось ранее, уже натянули первые 500 метров колючей проволоки на границе с Белоруссией. Известно, что Вильнюс планирует выделить более 40 млн евро на возведение ограждения, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов.